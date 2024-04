Il piano di Stoltenberg per rafforzare il sostegno della Nato a Kyiv

Il segretario generale vuole che l'Alleanza atlantica assuma un ruolo diretto per sostenere l'Ucraina: 100 miliardi per garantire aiuti militari per i prossimi cinque anni coordinando gli sforzi dei singoli stati. C'entrano le turbolenze politiche a Washington e la situazione sul campo di battaglia

Bruxelles. Il piano da 100 miliardi di dollari per l’Ucraina presentato oggi dal segretario generale, Jens Stoltenberg, ai ministri degli Esteri della Nato spingerebbe l’Alleanza a superare una linea rossa che si era autoimposta dall’inizio della guerra di aggressione della Russia. Per la prima volta dal 24 febbraio del 2020, la Nato sarebbe chiamata a giocare un ruolo diretto nel sostegno all’Ucraina, creando una struttura apposita per finanziare lo sforzo militare di Kyiv e prendendo il posto dei suoi stati membri nel coordinamento delle forniture di armi. Fino a ora, per volontà degli Stati Uniti e della Germania, la Nato si è tenuta alla larga da un ruolo diretto. Le armi, le munizioni o l’intelligence vengono fornite dai singoli paesi membri dell’Alleanza. L’obiettivo di questa politica di “non coinvolgimento” della Nato era di evitare un conflitto diretto con la Russia, dando un pretesto a Vladimir Putin di classificare l’Alleanza come “cobelligerante”. Il piano Stoltenberg “fa attraversare il Rubicone”, spiega al Foglio un diplomatico. C’è una doppia urgenza che spinge a infrangere i tabù. La prima (non detta) è mettere al riparo il sostegno all’Ucraina dai trumpisti al Congresso e da un potenziale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La seconda è “la situazione sul campo di battaglia”, ha detto Stoltenberg: “Gli ucraini hanno bisogno di più sostegno, ma hanno bisogno anche di sostegno più prevedibile e di lungo termine” per “organizzarsi e lanciare offensive”.