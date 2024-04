Vincere per avere futuro. Idee di coraggio e libertà per il dopo Gaza (altro che la Normale)

Quando per un attimo si ha l’impressione di aver perso la bussola di fronte alle tragedie del medio oriente e quando per un attimo si ha la mente intorpidita dai molti se, dai tanti ma, dai parecchi però e dagli infiniti chissà sul dramma di Gaza c’è una lettura che da molti mesi aiuta regolarmente a ritrovare le parole giuste per osservare senza troppi giri di parole quale sia lo stato dell’arte della guerra combattuta da Israele per difendere la sua stessa esistenza. La lettura fondamentale di cui parliamo – e che consigliamo di cuore a tutti i docenti e agli studenti delle università che alimentano l’odio contro Israele e che continuano a non capire che difendere Israele significa difendere l’occidente, o forse lo capiscono benissimo – è quella di un formidabile commentatore conservatore che da anni ha diritto di tribuna sulle pagine liberal del New York Times. Si chiama Bret Stephens, ha cinquant’anni, è un premio Pulitzer, meriterebbe una cattedra ad honorem alla Normale di Pisa e nei giorni scorsi ha scritto due articoli da incorniciare. L’ultimo articolo è stato pubblicato il 19 marzo e indica una soluzione possibile per il dopo in medio oriente: un’occupazione militare israeliana a tempo indeterminato di Gaza, scrive Stephens, genererebbe un’insurrezione, priverebbe Israele di denaro e personale e alla fine si dimostrerebbe politicamente e diplomaticamente insostenibile; allo stesso tempo, uno stato palestinese a Gaza e in Cisgiordania potrebbe essere attraente in teoria, ma gli israeliani hanno motivo di temere che, in pratica, potrebbe trasformarsi rapidamente in una versione più ampia di un “Hamastan”. Quindi, si chiede il nostro, cosa potrebbe funzionare? Risposta secca: “Un mandato arabo per la Palestina”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE