Tutto è iniziato in Crimea, tutto deve finire in Crimea

Kyiv, dalla nostra inviata. Prima o poi gli ucraini inventeranno un codice interno per contare il tempo che passa, una linea temporale nazionale che magari diventerà anche un monumento e i cittadini guardandolo si chiederanno l’un l’altro: dove eri il 24 febbraio? E il 6 marzo? E il 23 novembre? E il 20 febbraio? E non sarà neppure necessario dire di che anno, ognuna di questa date ha scandito un prima e un dopo. Oggi, di dieci anni fa, a Kyiv si consumava la più caparbia tra le mattanze a piazza Indipendenza, al Maidan la Piazza delle piazze, una piazza mentale, in cui tutti sono stati o almeno passati. Morirono cento persone, tra manifestanti e polizia, dopo quel 20 febbraio del 2014 l’Ucraina non sarebbe più stata la stessa. Non soltanto Kyiv, con il suo sangue di piazza, ma tutta la nazione. Lo stesso giorno, la Russia iniziò a mettere in pratica il suo piano per spogliare l’Ucraina e iniziò dalla penisola agognata, dalla Crimea che l’amante di Caterina II aveva ribattezzato la verruca sul naso della Russia: soldati senza insegne, che per non dire che erano russi si preferì chiamare “omini verdi”, entrarono nel territorio della Crimea e tutto cambiò. L’ultima volta che Alim Aliyev è stato nella penisola, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita, era il gennaio del 2014.

