Scrivere con il fucile

L’Ucraina è un paese in cui la stampa scandalistica è una questione di canali telegram, in cui la carta non esiste e si legge quasi tutto online, in cui i giornalisti seguono il presidente Volodymyr Zelensky e i suoi collaboratori fino alla porta di casa, in cui piccole testate indipendenti e molto agguerrite dedicano la loro vita a inchieste contro la corruzione perché ritengono che la politica sia troppo lenta e se non sono i giornalisti a pensarci, l’Ucraina non si libererà mai di corrotti e oligarchi. Questa è una prima rapida fotografia di tutte le stramberie e unicità della stampa ucraina, in cui il dettaglio più curioso è sicuramente la mancanza di una dedizione profonda e di un occhio attento per la vita e gli amori di personaggi dello spettacolo e della politica. E non è una questione di tempo o di guerra, ma dal parrucchiere non c’è l’abitudine di trascorrere il tempo con gli occhi immersi tra baci, diete, vacanze altrui. E oltre al fatto che l’hamburger gli ucraini lo mangiano infilandosi i guanti di lattice, questa sembra una delle grandi differenze culturali tra gli ucraini e noi. Neppure l’assenza dei giornali di carta ha a che fare con l’invasione russa, ma la guerra totale che Vladimir Putin ha imposto a questo paese autocritico, resistente – e poco pettegolo, a giudicare dall’assenza di riviste patinate – ha cambiato il modo di essere giornalisti, il modo di scrivere, fare domande, condurre inchieste.

