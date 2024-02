L'ironia sprezzante di Navalny per denunciare il regime

Kyiv, dalla nostra inviata. Alexei Navalny è morto in una prigione russa, nella colonia penale numero 3 del circondario di Jamalo Nenec: stava passeggiando, si è accasciato, è morto. Sono state le autorità carcerarie russe ad annunciarlo in un comunicato diffuso ieri mattina e inviato anche al Cremlino. Navalny era in prigione dal 2021, era diventato il più famoso degli oppositori di Vladimir Putin, aveva costruito una squadra che girava attorno al suo nome, alla sua figura: i navalniani, che dopo il suo arresto sono sempre sembrati persi e spuntati. Sarebbe potuto finire lì il cammino del più famoso tra gli ultimi oppositori del Cremlino, troppo lontano dalla vita quotidiana dei russi per poter contare o disturbare il piano del putinismo di diventare eterno. Invece no, dopo il suo avvelenamento, le cure in Germania e il ritorno in Russia, Navalny aveva subìto una condanna dopo l’altra, con l’intenzione di non permettergli mai di uscire dal carcere, con l’intenzione di cancellarlo dalla storia della politica russa. Navalny ha sempre parlato molto, sempre ad alta voce, ha creato un’immagine modaiola e brandizzata dell’opposizione capace di disturbare anche soltanto a livello estetico la staticità bellicosa del regime russo. Lui, sua moglie Yulia, i suoi figli Daria e Zakhar, sono una famiglia da copertina, sempre disposta a posare per riviste di moda senza sembrare lontani da modelli o attori. Tutto il contrario di Putin, dalla sua faccia immobilizzata in una noia minacciosa, avvolto da un’atmosfera di ritorno al passato, di stasi impenetrabile come le porte pesanti del Cremlino. Navalny aveva capito l’importanza del marchio, con la sua fondazione anticorruzione aveva deciso di iniziare un cammino politico ibrido, incrociandolo con il giornalismo di inchiesta con lo scopo di far vedere ai russi che non c’era nulla di diverso tra il Cremlino di Putin e il caos degli anni Novanta, che la corruzione era rimasta la chiave per aprire le porte della politica.

