L'attentato a Mosca è una tragedia vera che Putin sta trasformando in farsa

Al capo del Cremlino interessa la messa in scena, tutta la sua politica è organizzata come un copione. Così, quando in Russia accade qualcosa di terribile, c'è chi è pronto a mettere in discussione la sua veridicità. Gli attentati del passato, la morte di Prigozhin, fino al Crocus

La Crocus Concert Hall, la sala concerti alla periferia di Mosca, a Krasnogorsk, è ormai uno scheletro. Il ricordo delle serate dei concerti – al Crocus si sono esibiti anche Albano e Romina – e del clamore dei concorsi di bellezza – nel 2013 l’auditorium ospitò un’edizione di Miss Universo facilitata dalla collaborazione tra Donald Trump e il proprietario della struttura, l’azero Aras Agalarov – non verrà più legato alla sua storia. Le note e i battimani sono sostituiti per sempre dalle fiamme dell’attentato di venerdì 22 marzo. I morti sabato mattina erano ovunque, perché ovunque, in ogni stanza, sottoscala, bagno, guardaroba, le persone avevano cercato rifugio dal commando di terroristi armati oltre i denti, entrati per uccidere, sfinire, e poi scappare. Mentre l’auditorium scompariva tra le fiamme, collassava su sé stesso imprigionando chi era arrivato per un concerto ed era diventato vittima di un attentato, si faceva la lista degli attacchi che la Russia ha subìto dal 1999. Bombe nei palazzi, bombe nella stazione della metro, bombe negli aeroporti, e ancora: scuole e teatri assediati, ostaggi, assalti, trattative condotte male e finite in tragedia.