Rustem Umerov è un segnale potente per la strategia, l'identità e l'anti corruzione dell'Ucraina

Kyiv, dalla nostra inviata. Il ministero della Difesa “ha bisogno di un nuovo approccio con l’esercito e con la società nel suo complesso”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando la sostituzione di Oleksii Reznikov alla guida della Difesa. Al suo posto ha indicato Rustem Umerov, finora a capo dell’agenzia che si occupa delle privatizzazioni: poco più che quarantenne, Umerov è nato in Uzbekistan da una famiglia tatara della Crimea che assieme a molte altre fu deportata nell’Asia centrale durante la dittatura di Stalin. Umerov è tornato in Crimea negli anni Novanta e quando c’è stata la prima invasione russa nel 2014 e l’annessione della penisola da parte degli uomini di Vladimir Putin è di nuovo andato via. La sua nomina è un segnale simbolico e concreto al tempo stesso: mostra il coinvolgimento della comunità tatara nella difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa; mostra che la Crimea non può far parte di alcuna concessione alla Russia; sottolinea ancora una volta la natura dell’Ucraina che vive di diversità – nello specifico: un presidente ebreo, un ministro della Difesa musulmano – e che proprio per questo è considerata impura da Putin, da annientare. Umerov è anche un negoziatore, bravo dicono molti: era in Bielorussia per il primo e più o meno ultimo colloquio con i russi all’inizio della guerra. Allora il mediatore era il tycoon Roman Abramovich, che dopo gli incontri ebbe un malore, proprio come Umerov, e si temette un avvelenamento (poi sono tornati a star bene entrambi). Umerov ha ottimi rapporti con la Turchia e con l’Arabia Saudita – ha incontrato la settimana scorsa il principe Mohammed bin Salman – e ha lavorato per ottenere gli scambi di prigionieri con la Russia, compreso quello dei comandanti della Azov che hanno combattuto a Mariupol – uno scambio con la regia turca che all’inizio dell’estate diede parecchio fastidio a Putin. Per questo Umerov sembra una scelta oculata che può far superare il momento di incertezza causato da un ministro della Difesa molto apprezzato dagli alleati, sostituito nel mezzo della guerra.

