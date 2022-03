Abramovich dice di essere stato avvelenato. Le inchieste in corso e le conferme del "metodo Putin"

Il team di Roman Abramovich ha fatto sapere al Wall Street Journal che l'oligarca russo è stato avvelenato durante i negoziati tra Russia e Ucraina. All’inizio sembrava che anche due negoziatori ucraini presentassero gli stessi sintomi ma il consigliere della presidenza ucraina, Mikhailo Podolyak, ha detto si trattava solo di speculazione: nessun avvelenamento nella delegazione di Kyiv. Occhi rossi, lacrimazione dolorosa, screpolature su viso e mani: questi sono i sintomi, e secondo alcune fonti il vertice sospettato è quello del 3-4 marzo. Il portavoce di Abramovich ha detto alla Bbc che ora i sintomi sono più lievi. Si potrebbe trattare di un’operazione russa per boicottare i colloqui tra Russia e Ucraina, a dimostrazione del fatto che a non volere una soluzione negoziata è Vladimir Putin. Gli esperti occidentali che hanno indagato, scrive il Wall Street Journal, non sanno stabilire se a causare i sintomi è stato un agente chimico o biologico o delle radiazioni elettromagnetiche. Qualche ora prima, un’inchiesta di Bellingcat, The Insider e Bbc aveva ricostruito gli spostamenti di Boris Nemtsov, storico oppositore di Putin, nei mesi precedenti al suo omicidio, avvenuto il 27 febbraio del 2015, e ha stabilito che la stessa squadra di agenti dell’Fsb, i servizi russi, che ha avvelenato Alexei Navalny aveva pedinato Nemtsov in tutti i suoi viaggi dal maggio del 2014 al febbraio del 2015.

