Il conflitto congelato non esiste. Cosa s'è imparato dai negoziati con Putin e il calcolo amaro di Kyiv

La Russia ha avviato i processi elettorali farsa nelle zone occupate in Ucraina – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – che nemmeno controlla completamente visto che proprio ieri nel sud di Kherson è morto un uomo colpito da missili russi, ma che in ogni caso considera i suoi “nuovi territori”. Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha detto parlando agli studenti dell’Istituto di relazioni internazionali di Mosca che al G20 della settimana prossima in India “non ci sarà una dichiarazione ufficiale in nome di tutti i membri se il documento non rifletterà la nostra posizione”. Il sabotaggio diplomatico da parte del Cremlino è sempre attivo, nonostante le parole di facciata sulla volontà di dialogo di Vladimir Putin, ma quando Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, dice come ha fatto ieri collegandosi al Forum Ambrosetti di Cernobbio che è impossibile pensare “di poter negoziare” con il presidente russo, s’alzano sopraccigli di scetticismi insofferenti che ripetono: ormai è solo Kyiv che vuole fare la guerra, nessun altro. A conferma ci sarebbero le tante voci raccolte dai media americani di fonti anonime dentro all’Amministrazione Biden che sottolineano l’impasse militare e la necessità di un cessate il fuoco negoziato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE