La wild card nordcoreana è perfetta per Putin e Xi Jinping

Qualche giorno fa durante una conferenza organizzata da NK Pro a Seul, nella capitale sudcoreana, uno dei massimi esperti israeliani di programmi missilistici e spaziali, Tal Inbar, ha detto che il governo sudcoreano sta minimizzando troppo la minaccia dell’arsenale sempre più tecnologico della Corea del nord. I missili balistici intercontinentali camuffati da razzi lanciatori per mettere in orbita un satellite – il secondo lancio è fallito, come il primo, solo una settimana fa – dovrebbero allarmarci di più rispetto alla minaccia posta dal regime di Pyongyang. Non solo: Inbar ha fatto riferimento all’expo della Difesa che si è tenuto il mese scorso in occasione del 70° anniversario dalla fine della Guerra di Corea, che in Corea del nord chiamano “il giorno della Vittoria”, e al quale hanno partecipato anche il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e Li Hongzhong, membro del Politburo del Partito comunista cinese. In quell’occasione sono stati mostrati al pubblico, e agli amici russi e cinesi, dei sorprendenti droni di nuova generazione made in Corea del nord, chiaramente costruiti sulla base di tecnologie e dati iraniani.

