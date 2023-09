Zelensky sostituisce il ministro della Difesa e sceglie Umerov, abile negoziatore che sa di Crimea

Il ministero della Difesa “ha bisogno di un nuovo approccio con l’esercito e con la società nel suo complesso”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando la sostituzione di Oleksii Reznikov alla guida della Difesa. Cambiare il ministro che ha negoziato il sostegno militare a Kyiv con gli alleati del gruppo Ramstein e che ha supervisionato la trasformazione dell’esercito verso gli standard della Nato non è una cosa né semplice né rassicurante. Non lo è mai in guerra e non lo è a maggior ragione ora che tutti sono convinti che la controffensiva sia in stallo - nonostante i piccoli avanzamenti ucraini e le zero conquiste russe dopo Bakhmut - ma Zelensky non aveva molte scelte, perché il ministero della Difesa è finito in un’altra polemica a causa di una commessa di equipaggiamento militare - e Reznikov non l’ha gestita bene - e perché Kyiv deve mostrarsi determinata nella lotta alla corruzione. Non soltanto perché è una delle condizioni richieste per l’ingresso nell’Unione europea ma perché la corruzione mette a rischio il sostegno finanziario all’Ucraina.

