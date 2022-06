La troika di guerra ricorda che il ruolo dell'occidente non è alle spalle di Zelensky ma è al suo fianco

Rane, wurst e spaghetti, accidenti come si è divisa l’Europa. E quant’è largo il fossato oceanico dell’Atlantico. Dopo Biden in Polonia, Johnson a Kiyv, ecco la fotografia dell’Ottocento redivivo in marcia, la troika di guerra, i tre capi di Francia, Germania e Italia sul treno blindato per la capitale dell’Ucraina a ispezionare il luogo del male e dei cattivi, con il permesso di Francesco e monsignor Spadaro, per esibire al capo di quel popolo compattezza, muscoli, bandiere, aiuti, armi in concomitanza con americani e Nato. La guerra delle stragi, dell’artiglieria pesante, dei carri armati, del gas e del petrolio Putin aveva avuto tempo di prepararla come rivincita sulla maggiore “catastrofe geopolitica del XX secolo”, la liberazione del 1989, come nuovo impulso imperiale testato per anni dalla remissività diplomatica, cioè dalla cura per la pace e la prosperità delle nazioni, dei dirimpettai dell’Eurasia nell’interdipendenza delle fonti energetiche.

