Mandateci armi e condannate Kirill, dice Zelensky alla Zeit

Dalle domande che Cathrin Gilbert gli ha posto per la rivista tedesca esce un presidente amaro, ma determinatissimo a chiedere all’occidente più armi perché: "Servono a proteggere le persone e la loro libertà”

Abituarsi all’esistenza di una guerra in un angolo d’Europa? “Sarebbe fatale”. Chiedere al cancelliere tedesco Olaf Scholz di auspicare la vittoria dell’Ucraina anziché la sconfitta della Russia? “Qualunque sia la formulazione utilizzata, qua muoiono decine di persone ogni giorno”. Dalle domande che Cathrin Gilbert gli ha posto per Die Zeit esce un Volodymyr Zelensky amaro, determinatissimo e capace di rispondere quasi a ogni domanda con la richiesta all’occidente di inviare più armi. Un meccanismo consapevole: “Per alcuni, i miei appelli sembrano un ciclo continuo ma devo ripeterlo una volta ancora: abbiamo bisogno di armi moderne e abbiamo bisogno di sostegno per sopravvivere e vincere”. Zelensky parla con una rivista tedesca, specchio di una Germania a parole schieratissima con Kyiv contro Mosca ma di fatto ancora dipendente dai combustibili russi e titubante quando si tratta di inviare il materiale bellico.