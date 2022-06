Vivere nel limbo di Odessa. La tranquillità di una città in guerra

Odessa, dal nostro inviato. L’altra sera guardavo in rete un programma italiano, e un inviato da Odessa – uno dei più stimabili – ha avvertito per due volte: “Sentite le sirene dell’allarme antiaereo”, “qui si vive così”. Gli spettatori italiani si saranno figurati, con qualche ansia, che a Odessa si stia sotto gli attacchi dei missili, o nel loro terrore. Com’è dimostrato, può accadere, se non altro perché è già accaduto, fin dal primo giorno dell’invasione, e più volte poi – facendo 8 morti civili il 13 aprile. Ma ho dovuto aprire la finestra e tendere l’orecchio per sentire la sirena, e le persone in strada – non era ancora il coprifuoco – non se ne davano per inteso. Tre o quattro notti prima, fra le 4 e le 4 e mezza, avevo sentito una sequenza di tiri, raffiche di mitraglia e qualche rombo di mortaio: nessun allarme. All’indomani non una delle persone che ho interpellato aveva sentito niente: dormivano, beati loro. “Forse erano colpi dell’antiaerea, per intercettare droni, lo fanno spesso”. Penso anche che forse spari e sirene servano a tenere all’erta la popolazione, che non si abitui troppo all’estate e alla sua dolce vita. Se vedeste che vasto, curato e rigoglioso roseto è tutta Odessa.

