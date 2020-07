Roma. In Bielorussia sono stati arrestati trentatré uomini della Wagner, la compagnia privata di mercenari russi presente in molte delle aree di guerra in cui Mosca ha interessi strategici: Ucraina orientale, Siria, Libia. A dare la notizia è stata l’agenzia di sicurezza statale di Minsk, il Kdb, che ha concluso l’operazione in un hotel a Minsk . I servizi hanno detto di essersi insospettiti perché per essere russi e per essere turisti avevano atteggiamenti strani: “Non bevevano”. Gli uomini sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.