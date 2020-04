La pandemia è globale e lo sono anche gli errori e i guai dei governi

Roma. “In Europa quasi la metà dei decessi con il Covid 19 ha interessato persone residenti in case di riposo”: lo ha detto ieri il direttore europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge, certificando con la burocratica lentezza dell’Oms una realtà già evidente ma che prende corpo con l’affiorare dei dati, ufficiali e non: e cioè che quando si è alle prese con una pandemia per la quale non esiste ancora vaccino, allora ecco appunto i problemi e le tragedie...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.