Tre arresti eccellenti a Hong Kong

La polizia di Hong Kong ha arrestato tre dei più eminenti attivisti per la democrazia, e questo è un segnale che la crisi nella città cinese semiautonoma è ancora lontana da una soluzione. Joshua Wong, Agnes Chow e Andy Chan sono stati arrestati con l’accusa di aver partecipato a manifestazioni illegali e di aver fomentato le proteste. Wong in particolare è diventato famoso in tutto il mondo quando nel 2014, appena diciottenne, assunse la guida della cosiddetto movimento degli ombrelli,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.