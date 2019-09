La protesta di Hong Kong vince il primo round contro Pechino

Milano. Carrie Lam ha ritirato formalmente la legge sull’estradizione che ha portato migliaia di persone in piazza a Hong Kong per tre mesi, indefesse. La governatrice della ex colonia britannica tornata sotto il controllo della Cina ventidue anni fa, nel suo annuncio sintetico (otto minuti), ha detto di voler aprire un dialogo diretto con i cittadini, si comincia con togliere di mezzo la legge scandalosa ma si può andare avanti: vi ascolteremo, faremo giudicare alle autorità competenti l’operato della polizia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.