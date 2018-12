C’è un pezzo di Francia, in Inghilterra: non è granché, ma si nota. È un gabbiotto mezzo in disarmo e mezzo dimenticato che si trova dentro il perimetro del porto di Dover, a pochi metri dalle famose scogliere che, dall’inizio del tempo, fanno la guardia al Regno, invalicabili e minacciose. Da circa vent’anni, però, né le scogliere né il gabbiotto francese servono più a niente, perché non c’è più nessun confine cui fare la guardia, così le scogliere prendono il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.