La sai l’ultima sui servizi russi?

New York. A un certo punto l’intelligence militare russa (Gru) dopo una serie di successi incredibili dev’essersi sentita troppo sicura, deve avere perso la cautela normale – più che normale – che è necessaria nel suo campo di lavoro e dev’essere entrata in circolo anche un po’ di hybris, l’arroganza che porta gli uomini alla perdizione. Altrimenti non si spiega la crisi di queste settimane, con le foto dei suoi agenti operativi impegnati in missioni segrete all’estero spiattellate sulle prime...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.