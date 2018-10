New York. Stiamo assistendo al meltdown dell’intelligence militare russa (Gru) a causa di una serie di fughe di notizie e di rivelazioni nate da operazioni finite male. Ieri due siti investigativi che lavorano in tandem, l’inglese Bellingcat e il russo Insider, sono entrati in possesso di una lista di 305 nomi che è potenzialmente catastrofica per i servizi segreti russi. Si tratta dei nomi, numeri di telefono e date di nascita di tutti i proprietari di automobili che hanno registrato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.