Ieri i due russi accusati dalla polizia inglese di avere tentato di avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury vicino a Londra e ora al sicuro in Russia sono andati a Russia Today, tv della propaganda russa in lingua inglese, a dare la loro versione dei fatti in un’intervista alla direttrice Margarita Simonyan. Hanno detto di essere andati a Salisbury sabato 3 marzo per visitare la cattedrale, ma “c’era troppa neve” e così sono andati via e sono tornati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.