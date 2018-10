I sicari di Putin, gli intrighi sauditi, le dismisure di Putin

La Ragion di stato non conosce né riconosce i confini, ma così è un po’ forte. Alessandro Baricco, stando alle anticipazioni, nel suo nuovo libro, “The Game”, dedicato alle forme di comunicazione novissime, sostiene che, nonostante tutta la nevrastenia e il rischio evidenti, chatta che ti chatta e twitta che ti twitta, posta che ti posta, il risultato (voluto) del mondo in tempo reale è che gli orrori del Novecento, guerre e sterminio genocidario, saranno scongiurati, non si ripeteranno. Instagram...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.