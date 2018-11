Doveva sparire il Gru, invece per ora è scomparso il suo capo

Roma. Dopo “una lunga e grave malattia” è morto il capo del Gru. Aveva sessantatré anni, qualcuno dice che la malattia “lunga e grave”, come l’ha definita il ministero della Difesa russo, fosse un tumore. Qualcuno dice che le coincidenze sono tutte estremamente strane. Igor Korobov era stato nominato da Putin nel 2016, dopo la morte del suo predecessore, Igor Sergun, scomparso il 3 gennaio fuori Mosca per un attacco di cuore – secondo i russi –, deceduto in circostanze...

