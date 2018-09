Battaglia per la Corte Suprema americana

New York. Donald Trump s’è tenuto in riga per cinque giorni, ma poi ha sbottato su Twitter contro Christine Blasey Ford, la donna che accusa di tentato stupro l’uomo che lui vuole nominare alla Corte Suprema: “Non ho alcun dubbio che se l’attacco contro la dottoressa Ford fosse stato così brutto come dice, una denuncia sarebbe subito stata fatta alla polizia da lei o dai suoi genitori. Vorrei che ci facesse vedere quella denuncia, così possiamo sapere la data, l’ora...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.