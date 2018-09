Adesso l’Fbi indagherà su Kavanaugh

New York. Il giorno dopo la deposizione incrociata e molto controversa del giudice Kavanaugh e della sua accusatrice Christine Blasey Ford, la commissione Giustizia del Senato si è riunita per votare la conferma di Kavanaugh a giudice della corte Suprema come aveva chiesto il presidente Donald Trump. Al momento in cui questo giornale va in stampa la maggioranza repubblicana di undici a dieci sui democratici ha trovato un compromesso: si vota a favore della nomina, ma in cambio il senatore...

