No alle derive dello stato azionista. Parla l’ad di Banca Carige

Milano. “Banca del territorio è un termine oggi inflazionato, in realtà bisogna stare attenti che non diventi un alibi per coprire dei centri di potere a servizio di pochi. Una banca dovrebbe saper leggere e interpretare caratteristiche ed esigenze delle aree in cui opera e riversare su queste il suo progetto di crescita”. Parla Francesco Guido, nominato amministratore delegato di Banca Carige il 31 gennaio al termine di un difficile salvataggio. Il suo è stato un battesimo del fuoco e...

