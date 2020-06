Il fake -60 per cento di povertà Così Tridico ammette che il suo dato non è vero. “Incredibile”, ma falso

Roma. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha diffuso dati falsi sull’impatto del Reddito di cittadinanza sulla riduzione della povertà. Il Foglio lo aveva già scritto a dicembre, appena Tridico aveva dato fiato alle trombe della propaganda grillina, ma ora lo conferma l’Istat che ha diffuso i dati sulla povertà in Italia nel 2019 (quindi in fase pre Covid). Il Rdc non ha affatto ridotto la povertà assoluta del 60 per cento.Era questo il dato...