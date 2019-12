Tridico cambia ancora una volta versione sulla povertà. E sbaglia

Abbiamo abolito la povertà. No, non è proprio abolita, ma comunque più che dimezzata. Contrordine compagni: non è dimezzata, ma è comunque diminuita, un bel po' di meno. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, cambia (ancora) versione sull'impatto che il reddito di cittadinanza avrebbe avuto sull'economia italiana. Due settimane fa, in un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, e poi anche a Radio Capital, Tridico aveva spiegato che grazie al rdc la povertà era diminuita del 60 per cento. Oggi il presidente dell'Inps è tornato a diffondere numeri, presentando stime ben più parche. “Il reddito di cittadinanza ha avuto un impatto molto forte sulla povertà – ha detto durante un convegno delle Acli di Napoli – Il tasso di povertà nel nostro paese si è ridotto di 8 punti percentuali”. Tra le due stime c'è una forbice di oltre 50 punti percentuali: in mezzo c'è qualche milione di persone. Non proprio dentro i margini dell'errore statistico.

Tridico sulle Stelle Il dato sulla riduzione del 60 per cento del tasso di povertà grazie al reddito di cittadinanza è una bufala

Sul Foglio Luciano Capone, risalendo alle simulazioni del Centro studi Inps che il presidente aveva utilizzato per annunciare il dato del 60 per cento di povertà in meno, aveva scoperto che quella stima non aveva alcun fondamento scientifico né era stata elaborata dal Centro studi. Probabilmente, infatti, la percentuale non si riferisce al “tasso di poveri assoluti in meno", ma al "tasso di poveri assoluti 'eleggibili' al beneficio". Due concetti completamente diversi che, se confusi, diventano una grave manipolazione dei dati. Sempre in quelle carte, poi, si osservava anche una riduzione di 8 punti percentuali; ma quella variazione era riferita al calo dell’intensità di povertà – un indice che misura quanto sono poveri i poveri (una sorta di sintesi del divario tra le risorse a disposizione dei soggetti definiti come poveri e la soglia di povertà). Neppure questo dato è quindi riferibile alla riduzione del numero di poveri assoluti. E' probabile dunque che Tridico, ancora una volta, abbia confuso i dati. Oppure che abbia deciso di rigirarli a suo favore. E francamente, a questo punto, non si sa quale delle due eventualità sia peggiore.

Istituto nazionale propaganda a 5 stelle Tridico e le bufale sul reddito di cittadinanza: guai per l’indipendenza dell’Inps

Ciò che è certo è che, in base alle informazioni disponibili, il dato del 60 per cento di povertà in meno non si spiega. E alla precisa richiesta del Foglio di spiegare su quale base sarebbe stata effettuata questa stima, l'Inps da quattro giorni non dà ancora una risposta.