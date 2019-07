Tridico e la prima relazione dell’Istituto Nazionale della Propaganda Sovranista

Roma. La prima relazione annuale del presidente Pasquale Tridico segnala davvero la trasformazione dell’acronimo Inps da Istituto nazionale della previdenza sociale a Istituto nazionale della propaganda sovranista. Come già accaduto nelle relazioni di altre autorità indipendenti, dalla Consob all’Antitrust, sono visibili le linee guida della maggioranza gialloverde, ma in questo caso c’è un salto qualitativo nella politicizzazione dell’istituzione, forse perché Tridico, più degli altri, deve la sua scalata all’Inps per la costante fedeltà con cui ha seguito Luigi Di Maio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.