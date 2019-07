Contro il salario minimo

Luigi Di Maio ha definito il calo al 9,9 per cento della disoccupazione “una smentita ai chiacchieroni e ai loro media”. Resta il dubbio se questa performance che ci colloca comunque al terzultimo posto in Europa e al penultimo come tasso di occupazione, poteva essere migliore con un governo diverso, mentre è certa la ricaduta di un’altra misura-bandiera dei 5 stelle, il salario minimo a 9 euro lordi l’ora. In audizione alla Camera il segretario nazionale dei Consulenti del lavoro,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.