La fine di Re Mida

Milano. Per un momento, qualche anno fa, Masayoshi Son è sembrato Re Mida. Tutto ciò che toccava si trasformava in oro, il suo investimento di 20 milioni di dollari in Alibaba quando ancora era una startup semisconosciuta si rivelò preveggente e fruttò a Masayoshi Son (Masa per gli amici) e alla sua Softbank, il gigante tecnologico giapponese, un valore di oltre 100 miliardi. Come Re Mida, Masa era abituato a maneggiare ricchezze inverosimili. Nel 2017, con denari sauditi ed emiratini,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.