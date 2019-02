Nuovi mondi online

Pubblichiamo un estratto dell’intervento inaugurale con cui giovedì scorso José Van Dijck (distinguished professor di “media e culture digitali” all’Università di Utrecht e membro della Royal Netherland Academy of Arts and Science) ha aperto il convegno internazionale “Screen Cultures. Cinque parole chiave per la ricerca sui media nel XXI secolo”, organizzato dall’Università La Sapienza di Roma (in collaborazione con le società scientifiche di Sociologia, Cultura, Comunicazione e la Consulta degli studi sul cinema). Nella sua Lectio Magistralis, Van Dijck ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.