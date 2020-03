La formula giusta per non spaccare l’Europa sul virus, dice Gozi, è una: i recovery bond

A metà della chiacchierata, Sandro Gozi getta lo sguardo molto più in là. “Siccome credo che da questa crisi si dovrà uscire con più Europa, e non con meno, credo che possa succedere che alla fine ci sia un gruppo di paesi, un’avanguardia tra i 27 stati membri, che decida di percorrere con maggiore velocità la via dell’unione fiscale, sanitaria, militare”. E pare quasi di vederlo, allora, l’ultimatum lanciato dai paesi del sud ai falchi del nord: o si accettano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.