Pandemia economica non solo in Europa

Mentre qui si continua a discutere di mascherine, tamponi, chiusure delle scuole e riapertura dei musei, all’estero l’attenzione è concentrata tutta sulle ricadute economiche del coronavirus. Secondo il Guardian saranno pari a quelle della crisi del 2008 (Lehman Brothers) e per questo motivo il quotidiano progressista inglese critica il suo governo per averle sottovalutate, dirottando l’attenzione sugli immigrati (italiani compresi). Il Financial Times, che due giorni fa ha invitato l’Europa a concedere all’Italia più spazi anche di deficit, venerdì...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.