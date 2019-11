A ottobre sono aumentati gli occupati ed è calata la disoccupazione, ma il numero di inattivi, e cioè di persone che né studiano né sono alla ricerca di un lavoro, è cresciuto ulteriormente. Il dato odierno diffuso dall'Istat aggiorna l'andamento del mercato del lavoro in Italia: rispetto al mese precedente, a ottobre 2019 si sono registrati 46 mila occupati in più (una crescita percentuale dello 0,2 per cento), con il tasso di occupazione che è salito fino al 59,2 per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.