C’è Del Vecchio allo Ieo

Ci sono due teorie sulla scalata di Leonardo Del Vecchio a Mediobanca. La prima – quella più diffusa negli ambienti anche istituzionali e politici – è che l'imprenditore ottantaquattrenne abbia in mente per l’istituto di Piazzetta Cuccia un tale salto dimensionale nel panorama bancario europeo da rendere necessaria la vendita del pacchetto di controllo nel gruppo Generali (il 13 per cento per un valore di 4 miliardi di euro) e che questo disegno finirà con l’avvantaggiare qualche famelico gruppo francese...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.