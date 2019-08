L’abiura del protezionismo

Alitalia ha bisogno di meno capitani e più capitali coraggiosi Fs scelgono come soci solo Atlantia e Delta. Il rischio di non fare una ristrutturazione radicale, ma di conservare lo status quo. Una rotta molto africana

Roma. Nell’annunciare il secondo incarico per costituire il governo, stavolta rossogiallo, Giuseppe Conte ha parlato di “nuovo umanesimo”. Abbiamo studiato quello storico: conoscenza, apertura verso gli altri mondi e culture, curiosità, scoperte scientifiche, esplorazioni geografiche. E grandi traffici commerciali, che di tutto questo furono il veicolo. In economia il paese ha certamente bisogno, se non di umanesimo, di abbassare i ponti levatoi con il resto d’Europa e del mondo, avendo l’esecutivo precedente proclamato il sovranismo nazionalista....