Dazi, Brexit, Italia. Storia della prima crisi economica creata dalla politica

Allontaniamoci per un attimo dai numeri, dalle previsioni, dagli scenari, da tutti i dati apocalittici che ogni giorno certificano come l’anno bellissimo promesso dal premier Giuseppe Conte sarà in realtà un anno che di bellissimo non avrà nulla, e proviamo ad allargare la nostra inquadratura osservando da un’angolazione diversa la traiettoria dell’economia italiana e forse anche europea. I pigri avversari dei sovranisti italiani vi diranno che l’Europa sta rallentando a causa di Salvini e Di Maio. I pigri difensori dei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.