Prepararsi alla resa (dei conti)

Il 2019 rischia di essere un anno bruttissimo per l’Italia perché secondo l’Ocse il paese sarà in recessione, diversamente dal resto dell’Eurozona, la cui economia frena ma mantiene un andamento positivo. Sulla pesante revisione al ribasso decisa dall’istituzione internazionale per quest’anno (il pil farà -0,2 per cento) e per il prossimo (+0,5 per cento), rispetto alla stima fatta lo scorso novembre (+0,9 per cento per entrambi gli anni), hanno influito fattori come l’incertezza politica e la bassa crescita potenziale del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.