Propaganda per sbloccare l’impasse che il governo crea a se stesso

Roma. #Sbloccacantieri, con tanto di hashtag: che suona poi come #spazzacorrotti. Un conto però è la propaganda onirico-etica (“onestà, onestà”) by Rocco Casalino, altra cosa è la realtà concreta. La realtà è che l’agenzia Fitch ha abbattuto le stime di crescita per il 2019 allo 0,1 per cento dall’1,1 precedente. Mentre le opere bloccate sono centinaia secondo l’anagrafe dell’Ance che sul suo sito si chiama, appunto, sbloccacantieri.it. Ben diverso è il decreto che il governo aveva promesso di approvare, e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.