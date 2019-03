Toh! Adesso si parla di investimenti

Non c’era stata nella legge di Bilancio alcuna misura da parte del governo Lega-M5s per attrarre gli investimenti dall’estero né per incentivare gli investimenti delle imprese nazionali. Anzi. In dieci mesi di governo l’economia nazionale è stata frustrata da dichiarazioni autolesioniste e da provvedimenti pro decrescita. Ora l’esecutivo lavora al cosiddetto “decreto crescita” che di sviluppista, per quanto si apprende, ha solo il titolo. Molte misure sono dei copia-incolla di idee del governo precedente e introducono una serie di detrazioni,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.