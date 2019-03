Un incontro Macron-Conte davanti a un succo di frutta al Consiglio europeo, presentato da parte italiana come un summit sulla Tav per addossare più costi alla Francia, è terminato in modo imbarazzante per il governo. “E’ un problema italo-italiano, io non ho proprio nulla da discutere. I nostri bandi li abbiamo fatti e sono partiti”, ha detto preventivamente Emmanuel Macron. E poi: “L’Italia non può trasferire a livello europeo i suoi problemi interni, è sempre una perdita di tempo e...

