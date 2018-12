I conti che non tornano con la manovra

Ora che anche il governo taglia, buon ultimo, le stime del pil 2019 all’1-0,9 per cento rispetto all’1,5 difeso fino a pochi giorni fa, è giusto chiedere alcune cose. La prima: la manovra centrata su quota 100 e reddito di cittadinanza viene definita “espansiva”, l’unica per rilanciare la crescita. Visto che anche il 2018 sta per chiudersi all’1-0,9 fissato per l’anno prossimo, in che cosa consiste l’espansione? E se il gap di un punto con l’Eurozona è destinato a rimanere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.