Così l'accordo sulla manovra risolleva la Borsa

Milano. “Allo stato vi è la ragionevole previsione che la proposta che sarà portata all’attenzione del Collegio della Commissione sarà positiva, utile a evitare l’infrazione. Ma occorre attendere che si completi la procedura per poter considerare definitivamente conclusa la negoziazione”. Con queste parole, ieri sera Palazzo Chigi ha annunciato l'accordo informale sulla manovra economica. Ora è arrivata la conferma europea e Bruxelles ha annunciato che il progetto di bilancio dell'Italia per il 2019, così com'è stata riscritto, è sufficiente per evitare la procedura per il deficit eccessivo.

Il clima positivo già da ieri sera ha allentato la tensione sul mercato del reddito fisso, con la discesa dello spread a 258 base che rimette in moto gli acquisti sui titoli bancari. Così, Piazza Affari apre in modo molto positivo, anche se ridimensiona un po' i guadagni dopo le prime due ore di negoziazioni. Gli investitori, probabilmente, attendono maggiori dettagli sull'accordo che sarebbe stato raggiunto dopo una telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Valdis Dombrovskis. Restano reddito di cittadinanza e quota 100, ma la spesa complessiva della manovra si riduce di circa 7 miliardi.

Le previsioni degli esperti sui tassi americani

Intanto, sul fronte americano si fa snervante l'attesa per la riunione del Fomc di stasera (ore 20). Il presidente della Fed, Jerome Powell, asseconderà Trump oppure alzerà lo stesso i tassi d'interesse dopo la sortita su twitter del presidente? Ieri Wall Street ha alternato tentativi di recupero a ritracciamenti, evidentemente nervosa per l'annuncio. Non è la sola. Come ricostruisce Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Sgr, "anche Trump è tornato in argomento, invitando la Fed a seguire indicazioni che vengono da altri investitori e interrompere non solo i rialzi, ma anche la riduzione del balance sheet". Che faranno i nostri eroi? "Il quadro macro è ancora più che compatibile con un rialzo, che il mercato sconta ancora al 70 per cento – prosegue l'esperto – Rimandandolo, Powel darebbe un bel supporto al sentiment, ma offrirebbe anche l'impressione di essere succube di Trump, e troppo sensibile alle bizze dei mercati. L'Impressione personale è che effettuerà un rialzo di 25 bps, ma indicherà che la situazione è cambiata, e la politica monetaria Usa è tornata su livelli neutrali. Ulteriori rialzi saranno decisi volta per volta, in base al quadro macro e inflattivo, mentre eventuali deterioramenti potranno portare anche a tagli. Saranno, infine, ridotte le stime di crescita e di inflazione".

Mediobanca, la sua Spac investe in Antares e la quota sull'Mta

A Piazza Affari, intanto, si registra la prima operazione di Alpi, la Spac che un gruppo di manager di Mediobanca ha messo in campo la scorsa primavera per investire nelle società del made in Italy. Alpi ha acquisito per 70 milioni di euro una partecipazione del 12 per cento della società bresciana Antares Vision, specializzata in tecnologie visive. Antares, fondata nel 2007 da Emidio Zorzella e da Massimo Bonardi, due ingegneri opto-elettronici bresciani il cui sodalizio risale ai tempi dell'università, è leader mondiale nel settore nella progettazione, realizzazione e implementazione di soluzioni di tracciatura – sia hardware che software – con oltre 2000 installazioni su linee di confezionamento in oltre 200 stabilimenti farmaceutici in Italia e nel mondo. Oltre l'80 per cento della sua produzione è destinata all'estero, dove Antares Vision offre presenza globale e assistenza in più di 60 Paesi. Nel contesto di supporto e di sviluppo di questo progetto si inseriscono dapprima l'ingresso avvenuto tramite aumento di capitale di Sargas, veicolo costituito ad hoc da Guido Barilla con la partecipazione, tra gli altri, di H14 della famiglia Berlusconi e di Antonio Belloni. Dopo l'accordo con Alpi, la Antares Vision sarà quotata sull'Mta.