Bruxelles. Mentre Giovanni Tria stava trattando con la Commissione sulla manovra dopo la grande retromarcia sul deficit al 2,4 per cento, oggi Giuseppe Conte si è impegnato in un negoziato importante per il futuro dell’Italia: i capi di stato e di governo della zona euro hanno deciso di modificare il regime attuale delle “clausole di azione collettiva” (Cacs) per rendere più facile la ristrutturazione del debito di un paese che chiede aiuto al fondo salvastati Esm e alla Bce. Malgrado...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.