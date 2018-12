Il M5s ha trasformato il reddito di cittadinanza negli 80 euro

Così la proposta sul reddito di cittadinanza sta scomparendo

Parigi, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - Dopo la revisione al ribasso della manovra finanziaria italiana, la proposta del Movimento 5 Stelle riguardante il reddito di cittadinanza sta scomparendo. È quanto afferma “Les Echos”, spiegando che la riforma è stata ridimensionata rispetto a quella annunciata inizialmente dal leader del movimento, Luigi Di Maio. Secondo una ricerca condotta dall’osservatorio dei conti pubblici italiani, i 6 miliardi di euro rimasti per mettere in pratica la misura permetterebbero di dare 80 euro al mese a persona, contro i 780 euro inizialmente previsti. Il quotidiano economico afferma che l’iniziativa potrebbe trasformarsi in un insuccesso che potrebbe costare caro al Movimento 5 Stelle.

Ue-Italia: trovato accordo su rinnovo missione Sophia

Berlino, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - La missione dell'Ue Sophia, in corso nel Mediterraneo dal 2015 e in scadenza tra due settimane, verrà rinnovata non per un anno, ma per altri tre mesi. È questo l'accordo raggiunto tra l'Italia, le istituzioni dell'Ue e gli altri Stati membri, secondo quanto riferisce oggi l'emittetente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”. Inizialmente contraria al rinnovo di Sophia, il governo ha acconsentito al prolungamento della missione a condizione che nei prossimi tre mesi proseguano i negoziati sulla redistribuzione in tutta l'Ue dei migranti giunti in Italia.

Italia-Ue: la svolta di Salvini e Di Maio sulla legge di stabilità

Londra, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - I leader dei due partiti della coalizione populista al potere in Italia, Matteo Salvini della Lega e Luigi DI Maio del Movimento 5 Stelle, hanno accettato le proposte avanzate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per tagliare la spesa pubblica prevista nel prossimo anno e cercare così di evitare le sanzioni della Commissione europea. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "Financial Times", riferendo che Salvini e Di Maio, al termine del vertice della maggioranza tenuto a Roma il 16 dicembre scorso, hanno annunciato di aver accettato le modifiche alla legge di stabilità proposte da Conte. "C'è stato un completo accordo tra Conte, Salvini e Di Maio sui numeri e sul contenuto della proposta da mandare alla Commissione europea di Bruxelles", ha dichiarato un portavoce della Lega. Le modifiche al bilancio, spiega il "Financial Times", saranno sottoposte al voto del Senato più avanti questa settimana per essere poi approvate dall'insieme del Parlamento entro la fine dell'anno. Gli emendamenti apportati, secondo il quotidiano britannico, comporteranno una diluizione nel tempo e nella sostanza delle misure che sono state le bandiere dei due partiti in campagna elettorale ed oltre: in particolare il cosiddetto "reddito di cittadinanza" per il M5s e la "quota 100" delle pensioni per la Lega. Queste modifiche, commenta il "Financial Times", segnano una brusca inversione di rotta per Salvini e Di Maio, che entrambi fino a pochissimo tempo fa avevano sempre ribadito di voler mantenere ad ogni costo le rispettive promesse elettorali.

Italia: ecco come i populisti hanno sfruttato Facebook per conquistare il potere

Londra, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "The Guardian", in edicola oggi martedì 18 dicembre, pubblica una serie di articoli in cui i suoi corrispondenti da Roma, Angela Giuffrida, e da New Delhi, Michael Safi, insieme a due giornalisti della sua redazione londinese, Ammar Kalia and Caelainn Barr, analizzano l'ascesa dei movimenti populisti in tutto il mondo ed in particolare l'utilizzo dei social media Facebook, Twitter ed Instagram da parte dei populisti italiani per arrivare al potere. Gli articoli sono corredati anche da video che appaiono sul sito web del giornale, ed in uno di questi in particolare viene esaminato come il leader della Lega Matteo Salvini abbia sfruttato le sue apparizioni live su Facebook per costruire la propria immagine di politico rampante sfruttando la questione dell'immigrazione in Italia.

Italia: aumentate le misure di sicurezza in aeroporti e stazioni ferroviarie durante le feste

New York, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno italiano e vicepremier, Matteo Salvini, ha annunciato un inasprimento delle misure di sicurezza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti "dopo l'attacco terroristico a Strasburgo e in vista delle vacanze natalizie". Matteo Salvini ha anche scritto su Twitter che c'è "massima allerta nei luoghi sensibili come monumenti e chiese", in accordo con la strategia adottata durante la riunione di lunedì del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini ha descritto il livello di allerta come "assolutamente alto su possibili obiettivi sensibili e sui mercati di Natale", dopo l'attacco avvenuto la scorsa settimana a Strasburgo, in Francia, nel mercatino di Natale e che ha provocato la morte di cinque persone. Anche se il livello di allerta è alto da anni in particolari luoghi sensibili, la polizia ha sottolineato che non ci sono minacce specifiche.

Italia: l’ascensore sociale si è bloccato

Parigi, 18 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - L’ascensore sociale in Italia è bloccato. È quanto afferma “Les Echos”, riportando i risultati di un rapporto della Banca d’Italia. Secondo lo studio condotto dai ricercatori Luigi Cannari e Giovanni d’Alessio, in Italia si eredita il reddito, la casa e il livello di istruzione. In questo modo la situazione di partenza resta determinante per la formazione dello status sociale. La crisi degli ultimi anni ha aumentato le disuguaglianze all’interno della società. Dall’inizio degli anni duemila il paese è impantanato in un “marasma socio-economico” con una produttività che non riesce a decollare e una crescita stagnante. I giovani sono i primi a soffrire di questa situazione. Secondo un sondaggio realizzato da Demopolis, l’80 per cento degli italiani di età compresa tra i 15 e i 34 anni pensano che le disuguaglianze siano aumentate in questi ultimi anni. il quotidiano sottolinea che aumentano così le tensioni sociali che vanno a rafforzare i partiti populisti.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Immigrazione: Refugees Welcome, “in tre anni accolti 119 rifugiati in famiglie italiane”

Madrid, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - La rete internazionale "Refugees Welcome" è riuscita ad ospitare 119 rifugiati in famiglie italiane tra il 2016 e il 2018. Lo ha dichiarato il presidente dell'associazione, Fabiana Musicco, in un incontro a Roma con la stampa estera. Di questi 119, 31 sono ancora in Italia, mentre altri 37 hanno proseguito il viaggio in "totale autonomia". Lo scrive il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, sottolineando che il gruppo, attivo nella Penisola dal dicembre del 2015, ha lo scopo di promuovere un modello di accoglienza familiare per i rifugiati e le persone che hanno diritto ad altre forme di protezione.

Strage di Strasburgo: la Commissione europea rende omaggio a Megalizzi

Madrid, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha reso omaggio ieri, lunedì 17 dicembre, al giornalista italiano, Antonio Megalizzi, e al suo amico polacco, Barto Pedro Orent-Niedzielski, uccisi nella strage compiuta martedì scorso nella città francese di Strasburgo. Lo rende noto il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, spiegando che i commissari hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare i due giovani scomparsi in seguito alle ferite riportate nell’attentato.

Caso Battisti: Moro, “la cooperazione giuridica internazionale non può rispondere a criteri politici di parte”

Madrid, 18 dic 08:29 - (Agenzia Nova) - La cooperazione giuridica internazionale non può rispondere a criteri politici di parte. Lo ha detto il futuro ministro della Giustizia brasiliano, Sergio Moro, plaudendo alla decisione del presidente uscente, Michel Temer, di firmare il decreto di estradizione dell’ex terrorista Cesare Battisti, condannato all’ergastolo in Italia per quattro omicidi commessi negli anni ’70. Moro, che entrerà ufficialmente incarica con l’insediamento del nuovo governo il prossimo 1 gennaio 2019, ha così lamentato la decisione presa dall’ex capo di Stato, Luiz Inacio Lula da Silva, di porre il veto sulla consegna dell’ex militante Pac alle autorità di Roma, allegando “motivazioni politiche di parte”. Battisti “è un latitante” e la giustizia italiana "è forte" e "indipendente", ha sottolineato Moro, precisando che il ruolo del Brasile non è quello di valutare il merito della sentenza di condanna ma è quello di farla rispettare.

