La retromarcia gialloverde vista dai giornali stranieri

Italia-Ue: passo indietro del governo per giungere a un accordo sul bilancio

Washington, 19 dic - (Agenzia Nova) - Il tentativo del governo italiano di sfidare l'Europa sulla legge di bilancio sembra prossimo alla fine, e il risultato appare il più convenzionale possibile, ovvero il raggiungimento di un accordo con i burocrati di Bruxelles. Lo scrive il quotidiano statunitense “Washington Post”, che ricorda come solo poche settimane fa i leader dei due partiti euroscettici di governo promettessero battaglia contro l'Unione europea sui piani di spesa in deficit. Il vicepresidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, aveva detto che il governo non avrebbe fatto “marcia indietro di un millimetro", e altrettanto aveva dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, secondo cui l'Italia non si sarebbe prostrata alle direttive provenienti da Bruxelles. Il governo italiano, però, è sceso a più miti consigli, dimostrando, secondo il quotidiano Usa, la difficoltà di piegare i regolamenti europei. Secondo la stampa italiana Bruxelles e Roma hanno raggiunto un accordo informale che dovrebbe essere annunciato in giornata anche se, secondo un funzionario di Bruxelles, l'intensa dovrebbe essere discussa mercoledì in una riunione dei commissari europei. Salvini, nella serata di martedì, in una nota rilasciata dalla sua portavoce, ha espresso "grande soddisfazione per il risultato".

“Tutti i fronti di Salvini fra istrionismo e propaganda”: analisi del Pais

Madrid, 19 dic - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini è, giorno dopo giorno, il protagonista indiscusso dei social network italiani. Dal suo palco virtuale, non solo arringa contro l'immigrazione irregolare, ma entra in qualsiasi dibattito, inclusi quelli più “variopinti”. È quanto si legge sul quotidiano spagnolo “El Pais” che oggi, 18 dicembre, dedica al leader leghista un lungo articolo di commento, dal titolo “Tutti i fronti di Salvini, fra istrionismo e propaganda”, in cui ricorda, ad esempio, gli attacchi sferrati contro Pamela Anderson, Asia Argento, Emmanuel Macron o Hezbollah mentre reclama attenzione con foto di gattini. Salvini, scrive, è un esperto nel captare gli umori della rete e sfruttarli per aumentare la propria popolarità. E, la sua strategia, funziona, tanto che si è imposto come il politico italiano più apprezzato su Internet.

Ocse: pil del G20 in calo a causa del rallentamento di Turchia, Germania, Giappone e Italia

Madrid, 19 dic - (Agenzia Nova) - Il prodotto interno lordo (Pil) dei paesi del G20 è cresciuto dello 0,8 per cento nel terzo trimestre del 2018, registrando un rallentamento dopo l'aumento dell'1 per cento segnalato da aprile a giugno di quest’anno. È quanto emerge dall’ultimo rapporto diffuso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che addebita il dato al forte calo delle attività produttive di Turchia, Germania, Giappone e Italia. In una nota, l’organismo spiega che la contrazione maggiore fra luglio e settembre si è verificata in Turchia (-1,1 per cento dopo un aumento dello 0,6 per cento) a causa del forte deprezzamento della moneta nazionale. Giù anche il Pil del Giappone (-0,6 per cento dopo + 0,7 per cento), della Germania (-0,2per cento dopo + 0,5per cento) e dell’ Italia (-0,1per cento dopo +0,2per cento).

Italia: presentato progetto da 229 milioni di dollari per sostituire il ponte crollato a Genova

Washington, 19 dic - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha annunciato martedì un progetto da 202 milioni di euro dell'architetto Renzo Piano, che sostituirà il ponte Morandi crollato la scorsa estate, uccidendo 43 persone. Il progetto, che si ispira a una nave, sarà realizzato da tre aziende italiane, dalla ditta costruttrice Salini Impregilo, dalla società statale per le infrastrutture navali Fincantieri e dalla Italferr, che sarà incaricata degli aspetti tecnici. Il sindaco Marco Bucci ha dichiarato che i lavori di realizzazione richiederanno 12 mesi, e che il ponte dovrebbe essere completato, anche se non ancora accessibile, entro la fine del 2019. Il ponte non porterà più il nome di Morandi, l'architetto che ha costruito la struttura in cemento armato che è crollata, ma Bucci non ha indicato un nuovo nome. Salini Impregilio – come ricorda il quotidiano statunitense “Washington Post” - ha una esperienza consolidata nella costruzione di ponti, tra cui una sostituzione del ponte Gerald Desmond a Long Beach, in California, il ponte Unionport costruito a New York e il secondo ponte sullo stretto del Bosforo. Fincantieri costruirà le strutture in acciaio presso il suo cantiere di Genova-Sestieri e presso una struttura nei pressi di Verona, e trasporterà gli elementi nel cantiere per l'assemblaggio e la saldatura.



Serie A: la Roma trasmetterà le sue partite in diretta su Twitter

Madrid, 19 dic - (Agenzia Nova) - La Roma ha firmato un accordo con il social network Twitter per trasmettere, attraverso il suo profilo ufficiale, partite in diretta e contenuti esclusivi. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “Abc”, sottolineando che si tratta di un'operazione senza precedenti nel calcio italiano. “Roma è diventata la prima squadra italiana a firmare un accordo di collaborazione con Twitter. L'accordo con i giallorossi rappresenta una novità assoluta nel campo del calcio italiano”, si legge in un comunicato ufficiale del club. “Grazie a questa nuova collaborazione, i fan e i follower della Roma, e l'intera community di Twitter, potranno godersi esclusive partite dal vivo, anteprime, interviste con i giocatori, allenamenti di squadra e momenti indimenticabili nella nostra storia”, aggiunge la nota. L'operazione della squadra, che conta attualmente 1.720.000 follower su Twitter, mira ad aumentare il bacino di utenti e ottenere nuovi “potenziali sponsor”.

