La Commissione Ue boccia la manovra

Era difficile immaginare un finale diverso, dopo le richieste di modifica inviate nei mesi scorsi da Bruxelles a Roma, puntualmente rigettate. Così, in mattinata, la Commissione ha ufficializzato la bocciatura del documento programmatico di bilancio italiano, al termine della riunione del collegio dei commissari. Ufficiale è anche l'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo, che partirà nelle prossime settimane, dopo che oggi gli stessi commissari hanno adottato il rapporto sul debito. "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato – ha detto la Commissione – Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Ecco cosa può fare ora Bruxelles per accelerare le sanzioni nei confronti dell'Italia

"Lo stato di salute della maggioranza è buono, le mie uniche preoccupazioni sono di natura esterna, non interna – ha detto il vicepremier Matteo Salvini commentando il giudizio di Bruxelles – Perché io posso fare poco contro chi gioca con la finanza. L'Italia, si sa, è un Paese appetibile, ha tante aziende appetibili. L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi stupisce che eccepiscano su una manovra che lo fa ripartire".