DALL'ITALIA

“Sono convinto di trovare un accordo con l’Italia”, ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, che ha aggiunto: “Sulla manovra, la porta resta aperta”. Il premier Giuseppe Conte ha risposto da Locri: “Spiegheremo le nostre ragioni a Bruxelles e sarà un confronto costruttivo”. Bankitalia ha avvertito che l’aumento dello spread riduce la ricchezza delle famiglie. Moody’s ha sottolineato che “lo scontro tra l’Italia e l’Ue aumenterà il costo del debito pubblico”.

Alta adesione allo sciopero dei medici deciso per chiedere maggiori fondi per la sanità pubblica. Ha partecipato “tra l’80 e il 90 per cento del personale” secondo il sindacato Anaao Assomed.

Di Maio cancella il comizio a Corleone dopo che il candidato sindaco del M5s ha detto di “volere aprire il dialogo con i parenti dei mafiosi”.

Appartengono a un uomo le ossa trovate nella Nunziatura in Italia. E’ quanto emerge dalle analisi che confermano una datazione dei resti anteriore al 1964.

Altri sei arresti in Kenya per il rapimento della volontaria italiana Silvia Romano.

Borsa di Milano Ftse-Mib a +0,60 per cento. Differenziale Btp-Bund a 307 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

In Pakistan ci sono stati due attentati. Il primo in un mercato all’aperto. La bomba è esplosa vicino a un seminario religioso sciita del distretto di Orakzai, nel nord-ovest del paese, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan e sono morte 25 persone, i feriti sono 35. L’altro attacco ha colpito il consolato cinese in Pakistan a Karachi. Tre uomini stavano tentando di entrare nell’edificio per farsi esplodere, ma sono stati fermati da due agenti che sorvegliavano il consolato. Il secondo attacco è stato rivendicato dall’Esercito di liberazione del Belucistan.

Washington contro Huawei. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, l’Amministrazione Trump vorrebbe convincere gli alleati a non utilizzare le infrastrutture per il 5G prodotte da aziende cinesi.

È stato ucciso Raed Fares. Era un attivista siriano tra i maggiori esponenti dell’opposizione contro il regime di Assad, sostenitore di una Siria laica e democratica. Due estremisti islamici l’hanno ucciso nell’enclave ribelle di Idlib.

Il petrolio a meno di 60 dollari al barile. E’ la quotazione più bassa in oltre un anno, ed è frutto dei timori che l’Arabia Saudita non riuscirà a ridurre la produzione a causa delle pressioni americane.

Osaka sede dell’Expo 2025. La città giapponese ha battuto Yekaterinburg, in Russia.